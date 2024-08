i Autor: Pixabay / SE QUIZ: Ahoj! Te słowa po czesku brzmią jak po polsku. Sprawdź, czy wiesz co oznaczają. Wcale nie to co myślisz!

Jest podchwytliwie

QUIZ: Ahoj! Te słowa po czesku brzmią jak po polsku. Sprawdź, czy wiesz co oznaczają. Wcale nie to, co myślisz!

Wybierasz się do Ostrawy, Pragi czy Brna? Musisz przygotować się na językowe wyzwanie. Choć język naszych południowych sąsiadów jest podobny do języka polskiego, ma w sobie sporo pułapek. Najczęściej czeskie słówka potrafią rozbawić do łez, są jednak takie, które mogą przyprawić nam kłopoty. Sprawdź się w naszym polsko-czeskim quizie i zobacz, czy dogadałbyś się z sąsiadem z południa!