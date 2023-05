QUIZ. Błędy językowe gorsze niż faux pas! Nawet poloniści mają kłopot z kompletem punktów. 8/12 to sukces!

Póki co, na dzień dzisiejszy, czubek góry lodowej, w cudzysłowiu... Błędy w języku polskim się mnożą. Popełniamy je wszyscy, czasem nieświadomie, czasem ze zmęczenia, pośpiechu (np. pisząc SMS-y), a czasem z niewiedzy, że dane wyrażenie czy wyraz są niepoprawne. Błędy językowe mogą być powodem do wstydu. Ba, mogą być kompromitujące, jeśli pojawią się w publicznej wypowiedzi znanej osoby. Gorzej, jeśli błąd jest utrwalany przez media i ludzi, wchodzi do języka codziennego i jest używany tak często, że prawie nikt nie zwraca na niego uwagi. Dlatego my w naszych quizach językowych wspólnie z wami tropimy językowe wpadki i szukamy pułapek, bo zależy nam, aby pisać i mówić poprawnie. Pamiętajcie, że quiz językowy z se.pl to zabawa i nie wystawiamy ocen. Za to bijemy brawo za komplet punktów! Powodzenia!

QUIZ. Błędy językowe gorsze niż faux pas! 8/12 to sukces! Pytanie 1 z 12 Na początek coś łatwego. Wskaż poprawną pisownię: areobik aerobik Dalej