QUIZ. Co wiesz o zmianie czasu? Ten test to prawdziwe wyzwanie

Zmiana czasu to przejście z czasu zimowego na letni, a potem powrót do czasu zimowego. Od wielu lat mówi się o likwidacji zmiany czasu, ale wciąż musimy przestawiać zegarki. Przełom października i listopada to dobry moment, żeby sprawdzić Waszą wiedzę na temat zmiany czasu. Ale łatwo nie będzie. Dacie radę osiągnąć wynik 10/10? Sprawdźcie.