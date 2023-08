QUIZ. Co za dużo, to niezdrowo! Redundancja szkodzi! Czy rozpoznasz tautologie w języku polskim? Bijemy brawo za 9/12

Tautologia to taka konstrukcja językowa, w której wyrazy powtarzają swoje znaczenie i mają relację równorzędną (w odróżnieniu od pleonazmów, które są masłem maślanym; charakteryzują się relacją podrzędno-nadrzędną, czyli jeden człon uzupełnia drugi). Puryści i językoznawcy mówią wprost: tautologia to przykład redundancji, czyli nadmiaru. Nadmiaru znaczenia, powtórzeń, które kumulują tę samą treść. Dlaczego nadmiaru? Bo jeśli usuniemy dane słowo lub wyrażenie, to nie zmienimy sensu wypowiedzi. Tyle teorii, bo w praktyce tautologie w języku polskim są rażące i częste. Stosujemy je najczęściej wtedy, kiedy w wypowiedziach "lejemy wodę" lub na siłę wydłużamy liczbę znaków tekstu, dodając kolejne przymiotniki, będące w istocie synonimami. Przykład? Smaczny i pyszny, zużyty i wyeksploatowany. Albo: "wbrew pozorom, jak mogłoby się wydawać". To jak? Jesteście gotowi, aby rozwiązać nasz quiz? Pamiętajcie, że co za dużo, to niezdrowo! Redundancja szkodzi! Sprawdźcie, czy rozpoznacie tautologie w języku polskim. Bijemy brawo za 9/12! Powodzenia!

