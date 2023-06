Jak co czwartek przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem dotyczyć będzie liczby ludności poszczególnych państw i miast. Sprawdzimy Waszą wiedzę zarówno o tych popularnych, jak i mniej znanych krajach. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Quiz geograficzny o ludności państw i miast. Sprawdź się!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dwudziestu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Ilu mieszkańców mają te państwa i miasta? Ponad połowa punktów będzie sukcesem! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy! Ilu osób mieszka w Australii? ok. 22 miliony ok. 52 miliony ok. 82 miliony Dalej