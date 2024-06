i Autor: pixabay.com

Dasz radę osiągnąć wynik 12/15?

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Każdy powinien to wiedzieć ze szkoły, ale na piątym pytaniu popłyniesz

Oto nasz najnowszy quiz z geografii. Dziś mamy dla Was test z wiedzy ogólnej z geografii, którą większość z nas powinna posiąść w szkole. Nie wszystkie pytania będą jednak proste, łatwe i przyjemne. Na piątym wielu z Was z pewnością... popłynie. Wynik 12/15 będzie sporym osiągnięciem. Dacie radę? Do dzieła!