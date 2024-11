Zaatakowała męża nożem, potem „poprawiła” kuflem. Wiadomo, co zeznała

Mapa świata jaką znamy nie do końca odzwierciedla wielkość państw na Ziemi, a mówiąc wprost - mono ją przekłamuje. Najlepszym przykładem jest choćby porównanie Grenlandii i Afryki. Patrząc na mapę, ta druga jest „na oko” – w zależności od mapy - 2-3-krotnie większa. W rzeczywistości Afryka jest większa niemal… 30 razy!

Dzieje się tak dlatego, że większość współczesnych map opiera się na odwzorowaniu walcowym Ziemi czyli odwzorowaniu Merkatora, które słynny kartograf opracował w XVI wieku. Ma to swoje konsekwencje - obszary znajdujące się blisko biegunów ulegają „powiększeniu”, a te najbliżej równika, są zbliżone do realnych rozmiarów.

Czy wiedząc to wszystkie dasz radę odpowiedzieć, które państwa są większe, a które mniejsze?

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Które państwo jest większe? Będziecie w szoku! Pytanie 1 z 12 Który kraj jest większy? Francja Finlandia Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.