Na mapie świata nie brakuje państw, które na pierwszy rzut oka wydają się do siebie podobne. Leżą na tym samym kontynencie, mają dostęp do morza albo sąsiadują z tymi samymi krajami. Wystarczy jednak przyjrzeć się im bliżej, by odkryć, że jeden szczegół potrafi całkowicie zmienić sytuację. Właśnie na takich różnicach opiera się nasz quiz geograficzny.

Zasady są proste: w każdym pytaniu znajdziesz cztery państwa. Trzy z nich łączy wspólna cecha, a jedno nie pasuje do pozostałych. Twoim zadaniem jest wskazanie wyjątku. Czasem trzeba będzie przypomnieć sobie przebieg granic, innym razem zastanowić się nad położeniem kraju, dostępem do morza lub przynależnością do konkretnego regionu świata.

Sprawdź, jak dobrze znasz mapę świata

Nie wystarczy więc znać nazwy państw i ich stolic. Przyda się także umiejętność czytania mapy oraz kojarzenia faktów, które nie zawsze pojawiają się w codziennych rozmowach. Czy potrafisz odróżnić kraje śródlądowe od tych z dostępem do morza? Czy pamiętasz, które państwa sąsiadują ze sobą, a które dzieli spory dystans? A może bez problemu rozpoznajesz geograficzne wyjątki?

Ten test może zaskoczyć nawet osoby, które uważają się za ekspertów od geografii. Niektóre zestawienia wydadzą się banalnie proste, ale przy innych warto zatrzymać się na chwilę i dokładnie przeanalizować wszystkie możliwości. Nie sugeruj się pierwszym wrażeniem, bo czasem odpowiedź, która wydaje się najbardziej oczywista, wcale nie musi być właściwa.

Podejmij wyzwanie i zdobądź komplet punktów

Potraktuj quiz jako okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i krótką podróż po różnych zakątkach globu. Nie potrzebujesz atlasu ani wyszukiwarki - wystarczy skupienie i dobra pamięć. Rozwiązuj pytania po kolei, wybieraj państwo, które nie pasuje do reszty, i sprawdź swój wynik na końcu.

Ile punktów uda ci się zdobyć? Czy rozpoznasz wszystkie wyjątki, czy może któreś pytanie okaże się bardziej podchwytliwe, niż się spodziewasz? Przekonaj się, jak dobrze znasz geografię świata, i sprawdź, czy nie dasz się zaskoczyć!