Zabrakło jednej liczby do fortuny. Padła wysoka wygrana w Eurojackpot na Dolnym Śląsku

Szczęśliwiec z Lubania na Dolnym Śląsku wzbogacił się o 260 640 zł w loterii Eurojackpot.

Identyczna wygrana trafiła do osoby typującej liczby za pośrednictwem internetu, a do pełni szczęścia brakowało im tylko jednego poprawnego skreślenia.

Rozbicie głównej puli, wartej ponad 19 milionów euro, stało się udziałem gracza ze Szwecji.

Wyniki Eurojackpot. Dolny Śląsk z potężnym zastrzykiem gotówki

Wtorkowe losowanie Eurojackpot z 20 października przyniosło ogromne emocje mieszkańcowi Lubania. Z bębna maszyny losującej wypadły liczby 5, 16, 32, 34 i 38, a także 8 i 9 z dodatkowej puli. Taki zestaw zagwarantował wygraną IV stopnia dwóm osobom w naszym kraju. Pierwszy kupon wysłano w dolnośląskim Lubaniu, z kolei drugi zakład został zawarty w sieci przez oficjalną platformę Totalizatora Sportowego lotto.pl.

Obaj farciarze wygrali dokładnie po 260 640 złotych. Mimo że nie jest to główna wygrana, taki zastrzyk gotówki z pewnością poprawi budżet zwycięzców. Do rozbicia wielkiej puli brakowało naprawdę niewiele. Obydwaj Polacy trafili znaczną część kombinacji, ale jeden drobny błąd na kuponie przekreślił ich szanse na wielomilionową fortunę.

Podczas wtorkowego losowania komuś udało się jednak zgarnąć nagrodę I stopnia. Kupon został wysłany w Szwecji, a jego właściciel zainkasuje gigantyczne 19 286 658 euro.

Jak grać w Eurojackpot? Zasady loterii Totalizatora Sportowego

Zasady Eurojackpot polegają na wytypowaniu 5 liczb z 50 oraz dodatkowych 2 liczb z 12. Gracz może skreślić je samodzielnie na blankiecie lub skorzystać z opcji „chybił trafił”, polegającej na losowym wygenerowaniu zakładu przez system. Opcjonalnym rozwiązaniem, oferowanym w kolekturach LOTTO, jest tak zwana metoda Mix, łącząca oba warianty gry.

Cena za jeden zakład to 12,50 zł, co w zestawieniu z potencjalną nagrodą stanowi niewielki wydatek. Losowania loterii organizowane są dwa razy w ciągu tygodnia. Wyniki gry losowej ogłaszane są we wtorki pomiędzy godziną 20:15 a 21:00, jak również w każdy piątek między 20:00 a 21:00.

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