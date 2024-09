Wielki paraliż i korki we Wrocławiu! Mieszkańcy są wściekli, wszystko przez most!

Przez lata serial „Przyjaciele” bił rekordy popularności. Przygody Rachel, Moniki, Phoebe, Joey'a, Chandlera i Rossa, ich znajomych i rodzin, oglądały setki milionów telewidzów na całym świecie. Przez lata produkcja otrzymał 6 nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego, a także Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje.

QUIZ. Kultowy serial "Przyjaciele" ma 30 lat. Jesteś fanem? Wynik 15/15 to mus Pytanie 1 z 15 Serialowe rodzeństwo tworzyli... Rachel i Ross Rachel i Joey Monica i Ross Monica i Chandler Dalej

