i Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Na co Polacy oszczędzali w PRL

Sprawdź się!

QUIZ: mieszkania w PRL-u. Tak się żyło za komuny. Pamiętasz ceny i warunki mieszkaniowe?

Bloki z wielkiej płyty, a w nich meblościanki i radioodbiorniki. Telewizory często były luksusem. Tak się mieszkało w PRL-u. Ile kosztowało mieszkanie za komuny? W jakich warunkach się mieszkało? Co było, a czego nie? Jeśli pamiętasz to wszystko, na pewno uzbierasz maksa w naszym quizie. Zapraszamy do zabawy!