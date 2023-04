i Autor: pixabay.com QUIZ na majówkę. Ważne daty, święta i rocznice – znasz je wszystkie?

Wynik 12/15 to będzie sukces



Majówka i długi weekend przed nami. Każdy powinien znaleźć trochę czasu na intelektualną rozrywkę. My tym razem proponujemy quiz, który nawiązuje do wydarzeń związanych ze świętami przypadającymi 1, a zwłaszcza 3 maja. Nie zabraknie również pytań o 2 maja. Sprawdźcie swoją wiedzę dotyczącą dat, rocznic i ważnych wydarzeń związanych z majówką. Dacie radę osiągnąć wynik 12/15? Do dzieła!