QUIZ. Ortografia dla purystów! Bardzo trudne słowa na literę "d". Doceniamy wynik powyżej 9 pkt.! Dasz radę?

Dudek, dżem, drożdżówka, dąb - pamiętacie te słowa z dyktand szkolnych? Jeśli kiwacie teraz głową na potwierdzenie i uśmiechacie się z zadowoleniem, ten quiz jest specjalnie dla Was! A nawet jeżeli przecieracie oczy ze zdumienia i myślicie sobie: "Szkolne dyktando? Kiedy to było?!", to doskonała okazja do tego, aby sprawdzić się po latach w poprawnej pisowni trudnych słów. Bo przecież ortografia towarzyszy nam w codziennym życiu, nawet podczas pisania SMS-ów, wiadomości w komunikatorach internetowych czy mejli. I nawet jeśli nie zawsze o niej pamiętamy, to jednak powinniśmy pisać bez błędów. Dlatego zapraszamy Was do wspólnej zabawy - rozwiązania naszego quizu ortograficznego z se.pl. Tym razem sprawdzamy, czy potraficie poprawnie napisać wyrazy na literę "d". Słowa, które wybraliśmy, zawierają w sobie litery "ó" i "u", "rz" i "ż", lub "h" i "ch", a czasem też "ę" i "en". W końcu sprawdzamy zasady ortografii! Pamiętajcie, że zawsze tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Trudne słowa na literę "d" Pytanie 1 z 12 Na początek coś łatwego. Wskaż poprawną pisownię: drzewostan dżewostan Dalej