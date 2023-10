i Autor: Shutterstock Quiz

Super test językowy!

QUIZ. To zły zwyczaj pożyczać! Czy rozpoznasz rusycyzmy i germanizmy w języku polskim? Komplet punktów dla purystów!

Język polski jest pięknym, ale niezwykle trudnym do nauki językiem. I choć polskich słów nam nie brakuje, to chętnie czerpiemy też z innych języków. Zapożyczeń w języku polskim jest więcej, niż mogłoby się wydawać. Ba, coraz częściej zdarzają się też kalki językowe. Potraficie je rozpoznać? Zapraszamy was do do rozwiązania quizu: czy rozpoznasz zapożyczenia w języku polskim (rusycyzmy i germanizmy itd.)? Pamiętajcie, że to zabawa, nie sprawdzian szkolny, ale satysfakcja z kompletu punktów - bezcenna!