QUIZ. Ortografia tylko dla orłów! Bardzo trudne słowa na literę "i". Imponuje nam wynik od 10 punktów w górę!

I jak impresjoniści, indukcja, Inowrocław czy Izera - trudnych słów na literę "i" jest całkiem sporo. Dla was ich pisownia to bułka z masłem? Świetnie! Zatem jest spora szansa, że zdobędziecie komplet punktów, czyli wasz wynik będzie idealny! W naszym quize ortograficznym z se.pl wybraliśmy dwanaście trudnych słów na literę "i", aby sprawdzić, ile pamiętacie ze szkolnych dyktand i czy na pewno dobrze znacie ortografię. Spokojnie, to tylko zabawa, nikt tutaj nie wstawia ocen. Za to satysfakcja z dobrze rozwiązanego quizu będzie na pewno bardzo duża! To jak, gotowi na ortograficzne wyzwanie? Czytajcie uważnie pytania i pamiętajcie, że tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia!

Quiz. Sobotnia ortografia. Trudne słowa na literę "i". Idealny wynik? Tylko komplet punktów! Pytanie 1 z 12 Wskaż poprawną pisownię: inżynier inrzynier Dalej