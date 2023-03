Nasz najnowszy quiz dotyczyć będzie znajomości filmów, książek i piosenek. My podajemy tytuł i autora utworu, a Waszym zadaniem będzie wybrać, czy jest to film, książka, a może piosenka. Jeśli spędzacie godziny na oglądaniu filmów, czytaniu książek i słuchaniu muzyki, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z piętnastu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Piosenka, film czy książka. My podajemy tytuł i autora - Ty możesz zrobić tylko dwa błędy! Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. "Imagine" Johna Lennona to: film książka piosenka Dalej