QUIZ. Podobne brzmienie, inne znaczenie. Czy rozpoznasz paronimy w języku polskim? Bijemy brawo za 9/12

Paronimy to prawdziwe pułapki językowe. Mogą sprawić sporo problemów i często bywają przyczyną lapsusów językowych. Warto pamiętać, że paronimy choć brzmią bardzo podobnie i nawet mają podobną pisownię (podobna, nie taką samą), to zawsze znaczą coś zupełnie innego. Adoptowanie mieszkania, status szkoły czy hospitalizacja nauczycieli w zajęciach szkolnych... Łapiecie się za głowę? Świetnie! To znak, że poradzicie sobie w naszym quizie bardzo dobrze. Jeśli jednak poczuliście niepokój, nic się nie martwcie, quiz językowy z se.pl to zawsze zabawa, nie klasówka z języka polskiego. Aby nie było zbyt łatwo, przygotowaliśmy kilka pułapek. Pamiętajcie, aby uważnie czytać pytania. Zawsze tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Podobne brzmienie, ale inne znaczenie. Jak dobrze znasz paronimy? Pytanie 1 z 12 Sprawić komuś zawód to inaczej: zawieść zawieźć Dalej