QUIZ. Sobotnia ortografia. Wielkie wyzwanie na koniec roku dla mistrzów ortografii

Oto nasz ostatni w tym roku quiz ortograficzny. Skoro to quiz wyjątkowy, musi mieć również wyjątkowe pytania. Nie będziemy owijać w bawełnę – będzie to spore wyzwanie nawet dla mistrzów ortografii, którzy zasady rządzące językiem polskim mają w małym paluszku. Łatwo więc nie będzie, ale warto z nami „ortograficznie” pożegnać stary i przywitać nowy rok. Już 12 dobrych odpowiedzi to będzie bardzo dobry wynik.