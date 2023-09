QUIZ. Sobotnia ortografia. Na tych słowach połamiesz sobie język! Tylko co trzecia osoba zdobywa komplet punktów

Bitwa wygrana, ale to nie koniec „wojny”. Co dalej ze schroniskiem Samotnia?

QUIZ. Sobotnia ortografia. Łamańce językowe, od których boli język Pytanie 1 z 10 Dokończ: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru... niebieskiego koralowego krowiego Dalej

Witajcie w naszym cotygodniowym quizie ortograficznym. Tym razem bawimy się ze słowami, które sprawiają trudność przy zapisie i... wymowie. Bo to quiz sobotnia ortografia o słowach, na których połamiecie sobie język! Tylko co trzecia osoba zdobywa komplet punktów! Język polski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie. Polakom sprawia trudności, a co dopiero obcokrajowcom. Nie wierzycie? No to zapraszamy do zabawy z łamańcami językowymi. Przekonajcie się sami, czy sobie poradzicie.