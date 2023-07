QUIZ: ortografia dla orłów. Dyktando ze słów na literę "f". Nawet poloniści mają problem z pisownią. 8/12 to sukces!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Razem czy osobno? Wielu wyłoży się na połowie pytań Pytanie 1 z 15 Na początek coś banalnego. Jak to napiszesz? Na pewno Napewno Dalej

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.

Dziś proponujemy wam nasz cotygodniowy, sobotni quiz ortograficzny. Razem czy oddzielnie - jak to napiszecie?