QUIZ. Sprawdź swoją wiedzę przed nowym rokiem szkolnym. Jedno pytanie z każdego przedmiotu

2025-08-31 5:00

Witajcie w naszym quizie, nie tylko dla uczniów! Początek roku szkolnego lada chwila, od września uczniowie rozpoczną kolejne miesiące nauki. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny test wiedzy szkolnej, który sprawdzi, czy po latach przerwy wciąż pamiętacie podstawowe informacje z różnych dziedzin. Wybraliśmy po jednym pytaniu z każdego przedmiotu. Zdobycie kompletu punktów nie będzie jednak takie proste, a wyniki mogą zaskoczyć nawet tych, którzy z dumą wspominają swoje szkolne lata.

i

Autor: Shutterstock Quiz z wiedzy szkolnej. 10 pytań, sprawdź się!
Quiz z wiedzy szkolnej. 10 pytań, sprawdź się!

Tym razem nasz quiz dotyczyć będzie wiedzy szkolnej, obejmując zagadnienia z szerokiego spektrum przedmiotów. Wybraliśmy po jednym pytaniu z każdego przedmiotu, starając się, by były to kluczowe informacje, które powinien znać każdy. Naszym zdaniem test nie jest zbyt trudny i bez większych problemów poradzicie sobie z pytaniami, jakie dla Was przygotowaliśmy. Jednak nie dajcie się zwieść pozorom – nawet pozornie proste pytania mogą okazać się podchwytliwe! Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, to doskonała okazja, by się sprawdzić. Dzięki ewentualnym błędom nie tylko uzupełnicie braki, ale także odświeżycie pamięć, co może okazać się przydatne w codziennym życiu. Do dzieła! Pamiętajcie, że to tylko zabawa, ale z nutką edukacji!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Pytanie 1 z 10
Zaczynamy! Jan Olbracht był królem z dynastii...

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

