Quiz o kultowych horrorach. Sprawdź się!

Horrory to jeden z najpopularniejszych gatunków kinowych. Halloween to czas, w którym ten gatunek filmowy święci triumfy w kinach. Organizowane są maratony grozy, oferujące widzom najnowsze filmy lub kinowe klasyki. O kultowych horrorach jest nasz quiz. Pytamy o najpopularniejsze tytuły. Sprawdzimy, co wiecie o obsadzie, pamiętnych bohaterach i najważniejszych elementach fabuły. Jeśli jesteście miłośnikami horrorów, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Straszny test na Halloween. 10 pytań o kultowe horrory Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Chucky z popularnej serii horrorów to... lalka duch kot Dalej