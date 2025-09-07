QUIZ. Te wybitne zespoły zaczynały w PRL. Lady Pank, Kult, Budka Suflera

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-07 4:40

Nasz wyjątkowy QUIZ poświęcamy zespołom muzycznym, które swoją przygodę zaczynały w PRL. Lady Pank, Manaam, Budka Suflera i Kult to zaledwie początek! Ich hity do dziś rozkręcają niejedną imprezę. Sprawdź, czy wiesz o nich wszystko. Zabieramy czytelników w sentymentalną podróż.

Lady Pank na juwenaliach w Tarnowie. Świetny koncert legendy polskiego rocka!

i

Autor: Krystian Janik
  • Proponujemy naszym czytelnikom kolejny QUIZ, zahaczający o czasy PRL. Tym razem skupiamy się na muzyce, która towarzyszy nam do dziś. Te wybitne zespoły zaczynały w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Myślicie, że wiecie o nich wszystko?
  • Lady Pank, Kult, Budka Suflera, Manaam to dopiero rozgrzewka. W quizie znajduje się 12 pytań, a w każdym jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Wynik 10/12 będzie powodem do dumy!
  • Zapraszamy do wspólnej zabawy z portalem se.pl. Kolejne quizy czekają w naszym serwisie!

Polska muzyka z czasów PRL po dziś dzień wzbudza podziw. Wiele zespołów musiało się mierzyć z cenzurą. Autorzy tekstów zgrabnie unikali korekt. W XXI wieku niektóre utwory zyskały nową aktualność. Lady Pank, Kult i Dżem do tej pory grają znakomite koncerty, podczas których publiczność jest rozgrzewana do czerwoności. My zapraszamy na karuzelę wspomnień i proponujemy QUIZ. Te wybitne zespoły zaczynały w PRL. Lady Pank, Kult, Budka Suflera. Życzymy powodzenia!

QUIZ. Te wybitne zespoły zaczynały w PRL. Lady Pank, Kult, Budka Suflera
Pytanie 1 z 12
Zespół Lady Pank został założony:

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

"Super Express" proponuje czytelnikom quizy z przeróżnych dziedzin. W czwartki skupiamy się na geografii, a w soboty na ortografii. Początek tygodnia to wiedza ogólna. W pozostałe dni pojawiają się sport, film, muzyka, historia, nauki ścisłe i wiele więcej. Liczymy przede wszystkim na dobrą zabawę!

Polecany artykuł:

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Każde pytanie o inny kraj. Polska, Niemcy, U…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE
QUIZ PRL