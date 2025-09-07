Proponujemy naszym czytelnikom kolejny QUIZ, zahaczający o czasy PRL. Tym razem skupiamy się na muzyce, która towarzyszy nam do dziś. Te wybitne zespoły zaczynały w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Myślicie, że wiecie o nich wszystko?

Lady Pank, Kult, Budka Suflera, Manaam to dopiero rozgrzewka. W quizie znajduje się 12 pytań, a w każdym jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Wynik 10/12 będzie powodem do dumy!

Zapraszamy do wspólnej zabawy z portalem se.pl. Kolejne quizy czekają w naszym serwisie!

Polska muzyka z czasów PRL po dziś dzień wzbudza podziw. Wiele zespołów musiało się mierzyć z cenzurą. Autorzy tekstów zgrabnie unikali korekt. W XXI wieku niektóre utwory zyskały nową aktualność. Lady Pank, Kult i Dżem do tej pory grają znakomite koncerty, podczas których publiczność jest rozgrzewana do czerwoności. My zapraszamy na karuzelę wspomnień i proponujemy QUIZ. Te wybitne zespoły zaczynały w PRL. Lady Pank, Kult, Budka Suflera. Życzymy powodzenia!

QUIZ. Te wybitne zespoły zaczynały w PRL. Lady Pank, Kult, Budka Suflera Pytanie 1 z 12 Zespół Lady Pank został założony: we Wrocławiu w Warszawie w Krakowie Następne pytanie

