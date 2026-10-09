Radiowozy przy szkołach we Wrocławiu. Uczą dzieci ucieczki i barykadowania sal

Na ulicach Wrocławia, w pobliżu szkół i przedszkoli, od rana w piątek można zauważyć wzmożone patrole policji i straży miejskiej. To część szeroko zakrojonych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i personelu. Jak informują władze miasta, to odpowiedź na ostatnie niepokojące wydarzenia w kraju, a także element długofalowej strategii.

Wzmożona czujność i nowe procedury w szkołach

W związku z sytuacją, dyrekcje placówek otrzymały polecenie wzmocnienia kontroli dostępu do budynków i zwracania szczególnej uwagi na nieznajome osoby pojawiające się w ich otoczeniu. Pracownikom przypominane są obowiązujące procedury bezpieczeństwa. Miasto podkreśla jednak, że działania mają charakter prewencyjny i uspokajający.

- W szkołach i przedszkolach będą również prowadzone spokojne, dostosowane do wieku rozmowy z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie, reagowaniu na niepokojące sytuacje oraz szukaniu pomocy u dorosłych

- informuje Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Uciekaj, ukryj się, barykaduj. We Wrocławiu uczą, jak reagować na atak

Wrocław wyróżnia się na tle innych miast w Polsce, ponieważ już od ponad roku prowadzi w szkołach specjalistyczne zajęcia przygotowujące uczniów na najczarniejsze scenariusze. Mowa o sytuacjach ekstremalnych, takich jak atak nożownika czy napastnika z bronią.

Podczas tych lekcji młodzież uczy się praktycznych umiejętności, które mogą uratować życie:

jak identyfikować zagrożenie i jak zareagować,

jaką podjąć decyzję: uciekać, schować się czy zabarykadować pomieszczenie ,

, jak prawidłowo wezwać służby ratunkowe i udzielić pierwszej pomocy ,

, jak opanować emocje w sytuacji, gdy liczy się każda sekunda.

Ideą zajęć nie jest wywoływanie paniki, a wręcz przeciwnie - oswojenie z procedurami i danie poczucia sprawczości.

- Bezpieczeństwo naszych dzieci to dla nas priorytet. Na zajęciach uczymy m.in., jak rozpoznać zagrożenie i szybko zareagować, jak się zachować, czy uciekać, ukryć się lub zabarykadować pomieszczenie, jak alarmować służby i udzielić pierwszej pomocy oraz jak zachować spokój, gdy liczy się każda sekunda. Mamy nadzieję, że ta wiedza nigdy się nie przyda, ale wolimy, by nasi uczniowie ją mieli

- podkreślają urzędnicy.

Dodatkowo, w piątek 16 października zaplanowano szkolenia dla wszystkich dyrektorów wrocławskich szkół, przedszkoli i innych instytucji kultury.

Policja dementuje plotki o internetowym "challenge'u"

W ostatnich dniach w sieci krążyły niepokojące informacje o rzekomym "challenge'u", który miał zachęcać do agresywnych zachowań. Komenda Główna Policji wydała w tej sprawie oficjalny komunikat, dementując te doniesienia i apelując o spokój.

- Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. (...) Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji

- czytamy w oświadczeniu KGP.

Policja jednocześnie ostrzega, że za celowe wywoływanie paniki grozi odpowiedzialność karna.

Gdzie szukać pomocy? Ważne telefony zaufania

Władze miasta oraz eksperci przypominają, że w sytuacjach kryzysowych, w chwilach lęku czy niepokoju, zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą szukać wsparcia. Dostępna jest bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Najważniejsze bezpłatne telefony wsparcia:

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka