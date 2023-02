Rekordowy rok Fundacji ZOO Wrocław !

– Tak wielka kwota jest zasługą wszystkich naszych darczyńców, których sercom bliska jest ochrona przyrody – mówi Joanna Kasprzak, prezes ZOO Wrocław.

Fundacja ZOO Wrocław – DODO od lat prowadzi kilkadziesiąt projektów, których celem jest ochrona ginących gatunków zwierząt. Każda złotówka jest rozliczana, a pomoc płynie na konkretne cele. Przykładowo opłacenie pensji strażników przyrody chroniących okapi w Demokratycznej Republice Konga to ok. 2300 zł miesięcznie. Koszt odchowu jednego pingwina, czym zajmuje się organizacja Sanccob z RPA to 3000 zł. Za jedną fotopułapkę stawianą na trasach migracji zwierząt na Borneo trzeba wydać ok. 2000 zł. Z kolei dzienny koszt wyżywienia lemurów katta w ośrodku Reniala na Madagaskarze to ok. 70 zł.

– Współpracujemy ze sprawdzonymi organizacjami. Pracują one na miejscu, w najodleglejszych krańcach świata, między innymi opłacając pensje strażników przyrody, fundując pożywienie dla zwierząt czy też dostarczając sprzęt do centrów rehabilitacji zwierząt. Środki finansowe są także przekazywane na badania naukowe i edukację – mówi Marta Gondek, prezes zarządu Fundacji ZOO Wrocław – DODO.

W ubiegłym roku DODO wysłało wsparcie dla dotkniętej wojną Ukrainy: łącznie ponad 253 tys. zł dla kijowskiego zoo, rezerwatu Askania Nova i Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA).

DODO już planuje kolejne działania, w tym jesienny dziki bieg alejkami zoo czyli Wild Run, który w 2022 r. także przyniósł rekordowy zysk w wysokości ponad 82 tys. zł. Prosi o 1,5 proc. podatku (w tym roku kwota jest większa niż w poprzednim).

KRS Fundacji ZOO Wrocław – DODO:0000623492.

Działania DODO można śledzić na stronie: fundacjadodo.pl