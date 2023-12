Gdzie kupić opłatek na święta?

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało coraz mniej czasu. Zanim Polacy zaczną świętować, muszą wiele rzeczy kupić i sporo wydać. Oprócz prezentów, jedzenia czy drzewka, kupujemy również opłatek. Część z nas robi to w sklepach. W grudniu w galeriach handlowych widok dziewczyn przebranych za aniołki to już norma. Zdarza się też, że do naszych drzwi pukają osoby sprzedające opłatki, często bez zgody proboszcza lokalnej parafii. Opłatek to jeden z symboli Bożego Narodzenia, więc nie może go zabraknąć na świątecznym stole. Czy to błąd, że kupujemy opłatek w sklepach lub mocno anonimowych sprzedawców?

Opłatek za sklepu na święta? Ksiądz wyjaśnia, dlaczego to błąd

Ks. Stanisław Jóźwiak wyjaśnia, że zakupiony przez nas opłatek powinien być poświęcony. - Opłatek to jeden z ważniejszych symboli Świąt Bożego Narodzenia. Tylko pobłogosławiony ma swoje pełne znaczenie. Tradycyjne są tylko te poświęcone - wyjaśnia duchowny. Opłatki zazwyczaj święci się w kościele w pierwszą niedzielę adwentu. Są one rozdawane wiernym bezpłatnie, choć niektórzy dają nieobowiązkową ofiarę za poświęcony opłatek.

Do sprzedaży opłatków potrzebne poświęcenie i zgoda z parafii

W sprzedawaniu opłatków nie ma nic złego, o ile sprzedawca ma przy sobie pozwolenie pisemne od parafii na taką działalność. Jeśli sprzedający nie jest w stanie pokazać kupującemu takiego pozwolenia, najprawdopodobniej opłatki, które sprzedaje są niepoświęcone. Co więcej, parafie podają podczas ogłoszeń duszpasterskich po mszy terminy rozdawania czy też sprzedawania opłatków poza parafią.

Tyle kościelne obyczaje, a rzeczywistość bywa inna. Niektórzy Polacy ignorują zalecenia duchownych i kupują niepoświęcone opłatki w sklepach, tłumacząc, że najważniejsze są przecież szczere życzenia podczas łamania się opłatkiem w Wigilię i spędzanie tego czasu z bliskimi osobami. Takie podejście nie podoba się Kościołowi. Księża uważają, że to lekceważenie prawdziwych powodów do obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia i spłycanie tematu.

Skąd wzięła się tradycja dzielenia opłatkiem w święta?

A skąd w ogóle wzięła się tradycja dzielenia opłatkiem w święta? Pierwsi chrześcijanie na znak wspólnoty dzielili się chlebem. Dzielenie się opłatkiem symbolizuje dzielenie się radością, miłością i pokojem. Oznacza pojednanie i przebaczenie. Co ciekawe, obecnie nawet w wielu krajach, gdzie chrześcijaństwo jest dominującą religią, nie ma zwyczaju dzielenia się opłatkiem. Robią to niemal wyłącznie Polacy, także niektórzy Litwini.

