Rój much zwabił dzieci. Makabryczne odkrycie nad rzeką w Legnicy

W sobotę (13.05) nad rzeką Kaczawa znaleziono zwłoki człowieka. Do makabrycznego odkrycia doszło około godz. 18 w Legnicy. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy powiedziała dla TVP Info, że znalezione w zaroślach nad rzeką zwłoki człowieka były w stanie znacznego rozkładu. Lokalne media podają, ze zwłoki należą do dziecka, ale prokuratura dementuje te informacje. "Dzieci zainteresował duży rój much dlatego poszły sprawdzić, co jest w tym miejscu i dokonały odkrycia. Zwłoki leżały w ruinach byłej mleczarni, zawinięte były w białą poszewkę" - czytamy na lokalnym portalu Ica.pl.

Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada prokuratura.