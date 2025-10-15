Rok po powodzi. Jak miasta przetrwają klimatyczne burze? Wrocław centrum dyskusji

Kongres odbędzie się w dniach 21–22 października 2025 roku.

Miejscem wydarzenia będzie Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Wrocław – miasto dialogu o wodzie

Wrocław, miasto zbudowane na wodzie, doskonale rozumie jej potęgę i wpływ na życie mieszkańców. To tutaj Odra kształtuje krajobraz i tożsamość miasta. Dlatego właśnie Wrocław jest idealnym miejscem do rozmów o przyszłości w obliczu zmian klimatycznych. W dniach 21–22 października 2025 roku odbędzie się tu VII Międzynarodowy Kongres Miasto–Woda–Jakość Życia, gromadząc specjalistów z całej Europy. To platforma wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców, samorządowców, ekspertów i aktywistów. Tegoroczna edycja skupi się na konkretnych rozwiązaniach – technicznych, społecznych i edukacyjnych – które mogą poprawić bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

Lekcje po powodzi – co można zrobić lepiej?

Jednym z kluczowych punktów programu będzie panel „Rok po powodzi”, gdzie samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych i świata nauki podzielą się swoimi doświadczeniami po ostatnich ekstremalnych zjawiskach pogodowych. W dyskusji wezmą udział m.in. prof. Paweł Rowiński z Instytutu Geofizyki PAN, prof. Luis Mediero z Politechniki w Madrycie oraz Renata Surma, burmistrzyni Bystrzycy Kłodzkiej. Moderatorem będzie prof. Janusz Zaleski, wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu.

Bezpieczna infrastruktura to podstawa

Kongres poruszy również temat wzmacniania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i tworzenia odpornych systemów miejskich. Uczestnicy panelu „Rozwój rozwiązań dla wzmocnienia bezpieczeństwa infrastruktury przeciwpowodziowej – możliwości i ograniczenia” będą dyskutować o praktycznych aspektach tego zagadnienia. Panel poprowadzi prof. Elżbieta Nachlik. Wśród gości znajdą się m.in. Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich, dr André Koelewijn z holenderskiego instytutu Deltares, prof. Zbigniew Kledyński z Politechniki Warszawskiej oraz Witold Ziomek, prezes MPWiK Wrocław.

Drugi dzień Kongresu rozpocznie sesja „Nexus – jak zarządzać zrównoważonym rozwojem?”, poświęcona współzależnościom między wodą, energią, żywnością i ekosystemami. Wystąpią m.in. prof. Ilona M. Otto (University of Graz), prof. Damià Barceló (University of Almeria) oraz prof. Tomasz Okruszko (SGGW). Dyskusję poprowadzi prof. Zbigniew Kundzewicz, wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu. Nie zabraknie także tematów społecznych – sesja „Psychospołeczne konsekwencje powodzi” przybliży emocjonalny i wspólnotowy wymiar katastrof hydrologicznych, a inne panele skupią się na edukacji klimatycznej i roli kultury w kształtowaniu wrażliwości ekologicznej.

Woda w kulturze i języku – spotkanie z prof. Bralczykiem

Tradycyjnie, podczas Kongresu zostaną ogłoszone wyniki Water City Index 2025 – rankingu miast najlepiej gospodarujących zasobami wodnymi. To zestawienie ocenia, jak samorządy radzą sobie z retencją, infrastrukturą i edukacją wodną. Wyniki zostaną zaprezentowane 21 października podczas uroczystej gali.

Symbolicznym zwieńczeniem wydarzenia będzie spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem, zatytułowane „Wszystko płynie. Metafory jako dowód na znaczenie wody”. Językoznawca pokaże, jak obecność wody w języku i kulturze kształtuje nasze myślenie o świecie i o sobie.

Festiwal Sztuki „Przepływ 2025”

Kongresowi towarzyszyć będzie Festiwal Sztuki „Przepływ 2025”, organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 20 października otwarte zostaną dwie wystawy – prezentacja prac wykładowczyń i wykładowców ASP w Auli Akademii przy placu Polskim oraz ekspozycja laureatek i laureatów konkursu studenckiego w Galerii Geppart. Artyści i artystki pokażą, że woda może być jednocześnie tematem, metaforą i emocją.

Szczegółowy program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.watercity.com.pl.