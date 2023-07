Kobieta rozebrała się do naga w czasie nocnej awantury w Oleśnicy

Nietypowy przebieg miała nocna awantura w Oleśnicy, w czasie której młoda kobieta rozebrała się do naga - jak informuje Mojaolesnica.pl, wszystko działo się z 8 na 9 lipca, ok. godz. 2, w pobliżu tamtejszego urzędu gminy. Mieszkanka miasta w czasie kłótni z nieznanym mężczyzną powiedziała, że "rozbiera się do naga" i zaczęła zdejmować poszczególne części ubrania. Później padło jeszcze m.in.: "Masz to, czego chciałeś, idźmy do końca". Osobnik namawiał jeszcze kobietę, żeby stamtąd poszła, ale po chwili dało się słyszeć tylko wulgaryzmy. Jak informuje Mojaolesnica.pl, mężczyzna miał jeszcze powiedzieć, żeby desperatka "pomyślała o jego dziecku", na co usłyszał: " A ty o mojej żonie". Cała awantura skończyła się interwencją policji, a mundurowi mieli zawieźć kobietę do miejsca zamieszkania, gdzie czekała na nią matka.

