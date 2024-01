Dramatyczny wypadek na autostradzie A18. Zderzenie tira z osobówką, na miejscu śmigłowiec

Uczta dla zwycięzcy! Wystawiona przez Halę Stulecia aukcja dla WOŚP to marzenie smakoszy

Bolesławiec. Dramatyczny wypadek na autostradzie A18

W piątek 26 stycznia po godzinie 9 doszło do poważnego wypadku na 62 km autostrady A18. Doszło do zderzenie samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Kierowca osobówki był w ciężkim stanie, została udzielona mu pierwsza pomoc. Nie było ofiar śmiertelnych. "Fakt" podał, że ofiara wypadku, 37-letni kierujący, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Legnicy.

Na miejsce zostały wezwane zastępy straży pożarnej m.in. z KP PSP w Bolesławcu, policja, zespół ratownictwa medycznego, służba drogowa, a także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch na autostradzie A18 był chwilowo utrudniony. Akcja służb trwała ok. trzech godzin.

