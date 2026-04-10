Sceny jak z "Oszukać przeznaczenie" pod szkołą! Kłoda drewna spadła tuż przy wejściu

Wojciech Kulig
2026-04-10 8:40

Niewiele brakowało, by doszło do dramatu. W pobliżu szkoły podstawowej w Rząsinach na Dolnym Śląsku rozegrały się sceny przypominające hollywoodzki thriller. Z ciężarówki przewożącej drewno spadła potężna kłoda, lądując tuż przed wejściem do budynku.

Galeria zdjęć 4

Do zdarzenia, które przypomina scenariusz filmowego horroru, doszło w marcu w niewielkiej miejscowości Rząsiny na Dolnym Śląsku. W godzinach dziennych, tuż obok miejscowej szkoły podstawowej, przejeżdżał pojazd ciężarowy załadowany balami drewna. Chwila nieuwagi kierowcy mogła doprowadzić do niewyobrażalnej tragedii.

O krok od tragedii w Rząsinach

Jak wynika z relacji świadków i zapisu monitoringu, sytuacja wyglądała niezwykle groźnie. Kierowca ciężarówki, przejeżdżając obok szkoły, zahaczył ładunkiem o nisko wiszący kabel. To spowodowało, że jeden z potężnych bali drewna zsunął się z naczepy i z impetem upadł dokładnie przed drzwiami wejściowymi do szkoły. Tylko ogromne szczęście sprawiło, że w tym momencie nikt nie wchodził ani nie wychodził z budynku. 

- W rejonie szkoły podstawowej w Rząsinach doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pojazdu ciężarowego przewożącego bale drewna. Jak ustalono, kierujący samochodem, przejeżdżając w pobliżu placówki oświatowej, zahaczył przewożonym ładunkiem o nisko zawieszony kabel telekomunikacyjny

- wyjaśnia mł. asp. Olga Łukaszewicz z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. 

Kierowca odjechał. Myślał, że nic się nie stało

Co najbardziej zaskakujące, kierowca ciężarówki nawet nie zorientował się, co się stało i po prostu pojechał dalej. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy z Gryfowa Śląskiego, którzy dzięki analizie nagrań z monitoringu szybko ustalili personalia mężczyzny. 

- W wyniku tego zdarzenia jedna z bali drewna spadła bezpośrednio na wejście do szkoły. Cała sytuacja, zarejestrowana przez monitoring, wyglądała niezwykle groźnie. Tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności w tym momencie przed budynkiem nie znajdowały się żadne osoby. W przeciwnym razie mogłoby dojść do poważnego wypadku. Kierujący pojazdem nie był świadomy zaistniałej sytuacji i odjechał z miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwano patrol gryfowskiej policji, który przeprowadził czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Dzięki analizie nagrania z monitoringu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość kierującego. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym za przewożenie niezabezpieczonego ładunku 

-przekazała policjantka. 

Sytuacja z Rząsin pokazuje, jak wielkie zagrożenie stwarzają źle zabezpieczone ładunki. To niestety nie jest odosobniony przypadek. O tym jak niebezpieczne potrafią być takie sytuacje informowaliśmy już nie raz, gdy np. na drodze ekspresowej S7 w miejscowości Worów, w kierunku Grójca, przewróciła się ciężarówka przewożąca bele drewna. Ładunek rozsypał się na jezdni i poboczu, całkowicie blokując trasę. Każde takie zdarzenie to potencjalna tragedia, której można uniknąć dzięki większej ostrożności i odpowiedzialności.

Policja apeluje do kierowców

W związku z incydentem w Rząsinach, policja po raz kolejny zwraca się z ważnym komunikatem do wszystkich kierowców, a w szczególności tych, którzy poruszają się pojazdami ciężarowymi. Prawidłowe zabezpieczenie ładunku to absolutna podstawa, która może uratować czyjeś życie.

- Policja apeluje do wszystkich kierowców, w szczególności pojazdów ciężarowych, o właściwe zabezpieczanie przewożonych ładunków oraz zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach szkół i innych miejsc o zwiększonym ruchu pieszych

- dodaje mł. asp. Olga Łukaszewicz

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLNY ŚLĄSK
LWÓWEK ŚLĄSKI