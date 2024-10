To nie będzie łatwa sprawa

Seria wypadków pod Wrocławiem. Ponad 20 aut rozbitych. Obwodnica stanęła, potężne korki aż po horyzont

W piątek (18 października) na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia doszło do drogowego armagedonu. Jak informuje TVN24 rozbitych zostało co najmniej 20 pojazdów. - Na razie mamy informacje o jednej, lekko rannej osobie. W obu kierunkach obwodnicy tworzą się duże korki - przekazałą w rozmowie z portalem starszy aspirant Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy miejskiej. Ranan miała zostać jedna osoba. Karetka pogotowia zabrała ją do szpitala.

