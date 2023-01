Skatowali 33-latka w Wigilię. Oprawcy nie mieli litości! Brutalnie bili i kopali ofiarę po całym ciele

Brutalne pobicie w Bolesławcu

Bolesławieccy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 25 do 44 lat podejrzanych po brutalne skatowanie 33-latka. Do makabrycznego zdarzenia doszło w Wigilię w jednym w domów na terenie miasta. Zarzuty usłyszał również właściciel nieruchomości.

Oprawcy zaatakowali, gdy dowiedzieli się, gdzie przebywa 33 latek. - Sprawcy wykorzystali fakt pobytu swojej ofiary poza miejscem zamieszkania i zaatakowali mężczyznę. Działając wspólnie i w porozumieniu z dużą agresją uderzali oraz kopali pokrzywdzonego. Doprowadzili w ten sposób do wielu ran i urazów ciała - mówi asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska z KPP w Bolesławiec.

Napastnicy byli tak brutalni, że ofiara wymagała natychmiastowej hospitalizacji. Według lekarzy, mężczyzna w ostatniej chwili trafił na stół operacyjny.

Zatrzymanie sprawców nie było łatwe, bowiem żaden z nie miał stałego zamieszkania. W końcu, w wyniku działań operacyjnych kryminalnych z Bolesławca, udało się namierzyć oprawców 33-latka.

- Okazali się nimi mężczyźni w wieku od 25 do 44 lat. Byli oni całkowicie zaskoczeni zatrzymaniem przez policjantów. Zarzuty w tej sprawie usłyszał również gospodarz domu, w którym doszło do całej sytuacji. 41-letni mieszkaniec Bolesławca odpowie za zacieranie śladów pobicia i niezawiadomienie o przestępstwie. Grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Trzej brutalni napastnicy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Teraz grozić im może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.