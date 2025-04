Skorzystaj z funduszy na sprawiedliwą transformację

Nowy bat nad głowami kierowców! W tych miejscach mogą sięgnąć do portfela. ITG zdradziło szczegóły

1. Pomoc dla firm

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji ma za zadanie m.in. pobudzić rozwój gospodarczy regionu. Planowane są dotacje na:

inwestycje w małych i średnich firmach (MŚP),

inwestycje MŚP w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i nieużywanie węgla oraz wprowadzanie gospodarki obiegu zamkniętego, czyli oczyszczanie i wykorzystanie zużytej wcześniej wody, złomu i tworzyw,

inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw,

inwestycje w p r a c e badawczo-rozwojowe,

rozwój centrów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości oraz stref aktywności gospodarczej. Budynki pogórnicze, tereny pokopalniane oraz poprzemysłowe mają się stać siedzibą biznesów,

inwestycje m.in w sieci ciepłownicze, by zmienić źródło ciepła z węgla na odnawialne źródła energii.

Zobaczmy to na przykładzie firmy Poliamid Plastics Sp. z o.o. z Kłodzka. Firma otrzymała dotację na projekt: „Transformacja działalności Poliamid Plastics Sp. z o. o., umożliwiająca zwiększenie wolumenu produkcji, optymalizację zużycia energii oraz wprowadzenie do oferty zmodyfikowanych protów ograniczających straty ciepła w sieciach ciepłowniczych”. Projekt obejmuje:

zwiększenie produkcji dotychczasowych wyrobów,

wprowadzenie do oferty zmodyfikowanych produktów – pierścieni ograniczających straty ciepła w sieciach ciepłowniczych,

zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego oraz optymalizację zużycia energii w przedsiębiorstwie, polegającą na spięciu wszystkich maszyn z układem centralnego podawania surowca i suszenia.

Niezbędne jest wybudowanie nowej hali i jej kompleksowe wyposażenie: wtryskarki, suwnice, układ centralnego podawania surowca, układ chłodzenia oraz regały magazynowe z wózkami systemowymi. Całość zarządza - na będzie za pomocą oprogramowania do zarządzania produkcją. Wartość projektu to ok. 49 mln zł, wysokość wkładu z funduszy europejskich – 14 mln zł.

Skorzystaj z funduszy na sprawiedliwą transformację

2. Inwestycje w ochronę środowiska naturalnego

Planowane są m.in.:

gruntowna termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych,

wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE),

rozwój spółdzielni energetycznych, klastrów OZE, czyli tworzenie np. grup przedsiębiorstw, które inwestują we wspólne źródło energii i razem z niego korzystają,

oczyszczanie i przywracanie naturalnych walorów terenów pokopalnianych,

zakup taboru dla transportu publicznego, który nie emituje szkodliwych związków ani gazów cieplarnianych,

inwestycje we wzmacnianie gospodarki obiegu zamkniętego, np. zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości.

Z takich dotacji skorzysta np. gmina Wałbrzych. Celem głównym projektu jest przywrócenie naturze oraz zagospodarowanie terenów pogórniczych przy ul. Beethovena. Powstanie tu m.in. gminne schronisko dla zwierząt, baza magazynowo-transportowa wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków i renowacja sieci sanitarnej. Powstaną też nowe obszary zielone z licznymi nowymi nasadzeniami roślinności (założone zostaną także ogrody deszczowe i zielona ściana). Wykorzystywane tu będą farma fotowoltaiczna i pompa ciepła. Wartość projektu to ok. 68 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej ok. 37 mln zł.

Gmina Ziębice otrzymała dotację wysokości 12,5 mln zł na zakup bezemisyjnego taboru, a gmina Świdnica na termomodernizację miejscowej szkoły.

3. Nowa praca dla mieszkańców

Co przewidziano?

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz nauczycieli zawodu. Chodzi o sprostanie zmieniającym się wymogom rynku pracy wynikającym z trwającej transformacji energetycznej.

Staże dla uczniów szkół zawodowych u pracodawców.

Rozwój kształcenia zawodowego i ogólnego oraz wyższego zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Szczególnie chodzi o kompetencje związane z nowymi technologiami, odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną, gospodarką obiegu zamkniętego i rozbudowę sieci instytucji szkoleniowych.

Zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy osób zapewniających opiekę osobom zależnym przez rozwój usług na potrzeby osób z niepełnosprawnością i osób starszych itp.

Przykładem może być projekt „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”. W projekcie udział weźmie 2100 uczniów i 420 nauczycieli z 14 szkół zawodowych i techników. Głównym celem jest kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów szkół kształcenia zawodowego z obszarów górniczych na Dolnym Śląsku i dostosowanie do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach. Co w projekcie?

Między innymi:

staże dla uczniów,

kursy, szkolenia,

rozwój współpracy z uczelniami wyższymi,

doradztwo edukacyjno- -zawodowe prowadzone we współpracy z pracodawcami,

rozwijanie cyfrowych umiejętności na podstawie DigComp 2.1 (ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami zastosowania),

wykorzystanie technologii VR (rzeczywistość wirtualna) w praktycznym kształceniu zawodowym,

rozwój kompetencji zielonych na podstawie o GreenComp (europejskie ramy kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem),

zajęcia z zakresu prężności umysłu,

komunikacji społecznej i wewnętrznej, w tym radzenie sobie ze stresem,

trening umiejętności społecznych,

dostosowanie szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością,

zakup odpowiedniego wyposażenia

TU MOŻESZ SZUKAĆ INFORMACJI

Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych udzielają w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny PIF znajdziesz we Wrocławiu: Słowackiego 12-14, ul. Wybrzeże tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, 71 776 97 64, 71 e-mail: [email protected].

Godziny pracy: pon. 7.30–17.30, wt.–pt. 7.30–15.30.