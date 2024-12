„Szklanka” na ulicach Wrocławia

Śniegu nie ma, ale zima i tak zaskoczyła drogowców. Miasto zapowiada kary

Koszmar – tak jednym słowem można nazwać to, co czekało na kierowców i pieszych w niedzielny poranek na ulicach i chodnikach we Wrocławiu. Mimo że śniegu nie ma, to zima i tak zaskoczyła „drogowców”. Miasto zapowiada kary.