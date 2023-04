Śmiertelny wypadek w Siechnicach. Policja we Wrocławiu szuka sprawcy

Domniemany sprawca śmiertelnego wypadku w Siechnicach pod Wrocławiem jest poszukiwany przez tamtejszą policję. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę, 8 kwietnia. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz śledczych z Komisariatu Policji w Siechnicach do niebezpiecznego zdarzenia doszło ok. godziny 3:00 w nocy z 7/8 kwietnia br. Na wysokości 111 km drogi krajowej nr 94 w miejscowości Siechnice doszło do śmiertelnego potrącenia osoby pieszej, a sprawca nie zatrzymał się na miejscu. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami tego wypadku bądź mają jakiekolwiek informacje na ten temat - informują w komunikacie mundurowi z Wrocławia. Wszystkie osoby, które mają wiedzę na temat śmiertelnego wypadku w Siechnicach, powinny się zgłaszać pod numerami telefonów:

47 871 68 70

i 47 871 68 69.

Jak dodaje policja we Wrocławiu, pieszego zobaczył inny kierowca, który powiadomił służby ratownicze.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania