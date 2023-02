Okaleczone zwłoki psa w parku! Oprawca był okrutny, co on z nim robił?

Kiedy jest Środa Popielcowa w 2023 roku?

Środa Popielcowa to święto ruchome, czyli każdego roku przypada w inny dzień. W tym roku będzie to środa, 22 lutego. To bardzo ważny dzień dla wszystkich katolików, właśnie w Środę Popielcową rozpoczyna się Wielki Post. Ten, trwający 40 dni okres, to przygotowanie do najważniejszego czasu w życiu Kościoła katolickiego, czyli Świąt Wielkanocnych.

Środa Popielcowa. Co to za święto?

Podczas Środy Popielcowej ważnym wydarzeniem, podczas mszy świętej, jest gest posypania głowy popiołem. Wtedy też ksiądz wypowiada bardzo ważne zdanie - Prochem jesteś i w proch się obrócisz lub Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Czy można jeść mięso podczas Środy Popielcowej?

Trzeba pamiętać, że podczas Środy Popielcowej obowiązuje ścisły post. To oznacza, że katolicy powinni ograniczyć się do spożycia jedynie trzech posiłków w ciągu dnia, z czego tylko jednego do syta.

Przypomnijmy, że post obowiązuje wszystkich w wieku od 18 do 60 lat. Nie można spożywać mięsa oraz pić alkoholu. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych zalecana jest już od 14. roku życia.

Post – zasady podczas Popielca

Przypomnijmy, że post można podzielić na post jakościowy i ilościowy. Post jakościowy dotyczy ograniczenia tego, co jemy, czyli – przede wszystkim – dotyczy zakazu spożywania mięsa.

Post ilościowy dotyczy tego, ile możemy zjeść potrwa. W Środę Popielcową można zjeść trzy posiłki, w tym jeden do syta.

Co to jest Wielki Post?

Wielki Post jest przygotowaniem do Świąt Wielkanocnych, który opiera się na trzech filarach: poście, modlitwie i jałmużnie. To czas, w którym należy pokutować i nawracać się, a katolicy powinni zastanowić się nad swoim postępowaniem i obiecać poprawę.

