Nastolatka potrącona, 5-latka przygnieciona do ściany. Groza przy centrum handlowym

To musiał być fan filmu „Poszukiwany, poszukiwana”. 24-latek przebierał się za kobietę i okradał Biedronkę

Do trzech razy sztuka...

Środa Popielcowa 2024

Środa Popielcowa to bardzo ważny dzień dla katolików. Właśnie wtedy rozpoczyna się Wielki Post, który jest - trwającym 40 dni - czasem przygotowania się do najważniejszych świat w Kościele katolickim, czyli Świąt Wielkanocnych.

Popielec w Walentynki

Środa Popielcowa to ruchome święto, które każdego roku wypada w inny dzień. Tym razem jest to 14 lutego, czyli walentynki. Mimo że święto zakochanych obchodzi w Polsce coraz więcej osób, to nie zmienia się nic w przestrzeganiu zasad obowiązujących w Popielec.

Środa Popielcowa: Czy można jeść mięso?

Trzeba pamiętać, że podczas Środy Popielcowej obowiązuje ścisły post. To oznacza, że katolicy powinni ograniczyć się do spożycia jedynie trzech posiłków w ciągu dnia, z czego tylko jednego do syta.

Kogo obowiązuje post?

Przypomnijmy, że post obowiązuje wszystkich w wieku od 18 do 60 lat. Nie można spożywać mięsa oraz pić alkoholu. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych zalecana jest już od 14. roku życia.

Post można podzielić na post jakościowy i ilościowy. Post jakościowy dotyczy ograniczenia tego, co jemy, czyli – przede wszystkim – dotyczy zakazu spożywania mięsa.

Post ilościowy dotyczy tego, ile możemy zjeść potrwa. W Środę Popielcową można zjeść trzy posiłki, w tym jeden do syta.

Czy w Popielec msza jest obowiązkowa?

Podczas Środy Popielcowej ważnym wydarzeniem, podczas mszy świętej, jest gest posypania głowy popiołem. Wtedy też ksiądz wypowiada bardzo ważne zdanie - Prochem jesteś i w proch się obrócisz lub Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Każdy katolik powinien wziąć udział w mszy świętej w Popielec.