Straż Pożarna skierowała do akcji dwie kompanie specjalne. "Pompy dużej wydajności"

Karkonoski Park Narodowy zamknięty do odwołania. Wodospad Kamieńczyka zachwyca i napawa lękiem. To nagranie pokazuje potęgę żywiołu

- W związku z sytuacją i prognozami pogodowymi zadysponowano dwie kompanie specjalne z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego w składach: sekcja B (pompy dużej wydajności), sekcja C (pompy szlamowe) i po dwa plutony H (plutony wsparcia) – podała KG PSP na platformie X.

Zachodniopomorscy strażacy zostaną skierowani bezpośrednio do działań w woj. dolnośląskim – w powiatach wałbrzyskim i jeleniogórskim. Część z pomorskich zastępów będzie gotowa do działań w pow. kłodzkim. Natomiast pozostałe siły i środki będą stacjonować na Śląsku, w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Tam pozostaną w gotowości do działań.

RELACJA NA ŻYWO:

KG PSP zapewniła, że "sytuacja jest monitorowana i siły kierowane są zgodnie z potrzebami".

Sytuacja powodziowa na południu Polski. RCB wysyła alerty do mieszkańców

Dziś i jutro silny deszcz z towarzyszącymi burzami. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie - ostrzegło RCB. Ostrzeżeniem objęci są mieszkańcy województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego i części powiatów województwa mazowieckiego.

- Strażacy, żołnierze, policjanci, samorządowcy i wszystkie służby państwowe zaangażowane na sto procent w walce z powodzią. W drodze na Śląsk Opolski odbieram meldunki od dowodzących akcjami, za chwilę w Nysie odprawa. Przed nami krytyczna noc, konieczna pełna mobilizacja - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Od kilkunastu godzin na południu województwa opolskiego pogarsza się sytuacja powodziowa. W Głuchołazach i Morowie (powiat nyski) ewakuowano część mieszkańców z zagrożonych zalaniem domostw. Ewakuacji części mieszkańców nie wyklucza wójt gminy Branice, przez którą przepływa rzeka Opawa