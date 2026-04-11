Strzelanina na osiedlu. Nie żyje młody mężczyzna. Policja zatrzymała podejrzanego

Strzały na osiedlu. Mieszkańcy w szoku

Do tragedii doszło około godziny 22:30 na osiedlu Szkolnym. Według RMF FM, w wyniku oddanych strzałów zginął młody mężczyzna. Policja natychmiast rozpoczęła działania na miejscu zdarzenia.

Świadkowie, cytowani przez lokalne portale, twierdzą, że padło około sześciu strzałów, a napastników mogło być nawet trzech.

Policja zatrzymała jedną osobę. Reszta mogła uciec

Komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu potwierdził w rozmowie z PAP, że funkcjonariusze zatrzymali osobę podejrzaną o oddanie strzałów.

- Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł młody mężczyzna, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej - poinformował policjant.

Na miejscu pracują technicy kryminalistyki, którzy zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Jednocześnie – jak podaje Fakt.pl – nieoficjalnie mówi się o czterech osobach mogących brać udział w strzelaninie. Oznacza to, że część uczestników mogła zbiec i nadal pozostaje na wolności. Policja prowadzi intensywne działania w terenie.

Motyw wciąż nieznany. Śledczy badają wszystkie tropy

Na ten moment nie wiadomo, co doprowadziło do strzelaniny. Śledczy analizują relacje między uczestnikami oraz sprawdzają, czy ofiara znała napastników. Zabezpieczono liczne ślady, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu dramatycznych wydarzeń.

Co dalej?

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza – od porachunków, przez konflikt osobisty, po przypadkową eskalację sporu.

