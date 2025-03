Wszystkie loty we Wrocławiu odwołane. Zamkną lotnisko na ponad miesiąc

Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart, na sobotniej (29 marca) konferencji prasowej, nazwała wydarzenia w Prusicach "niewyobrażalną tragedią". Zapewniła, że matka dzieci, która również jest funkcjonariuszką Służby Więziennej (pracującą jednak w innym zakładzie karnym), została objęta opieką psychologiczną. - To, co jest najbardziej istotne, to objęcie opieką matki dzieci - podkreśliła wiceszefowa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Służba Więzienna powołała specjalny zespół, który ma wyjaśnić okoliczności, w jakich funkcjonariusz pełnił służbę przed tragedią. Dyrektor generalny SW płk Andrzej Pecka poinformował, że sprawca był doświadczonym funkcjonariuszem z 17-letnim stażem. Był dowódcą grupy interwencyjnej i do tej pory nie było żadnych zastrzeżeń do jego służby. W momencie zdarzenia przebywał na urlopie. - Na pewno zostanie zawieszony i nie wróci już do służby - zapewnił płk Pecka.

Wiceminister Ejchart przekazała, że 51-latek strzelał do bliskich z broni prywatnej, a nie służbowej. Mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu, podobnie jak jego jego 9-letni syn, którego nie udało mu się zabić. Zginęły natomiast: 71-letnia teściowa sprawcy oraz jego 5-letnia córka.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Karolina Stocka-Mycek przekazała, że przed strzelaniną miała miejsce kłótnia 51-latka z jego żoną.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.