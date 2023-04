To już koniec CeTA we Wrocławiu. Co teraz będzie przy Wystawowej? Wraca Wytwórnia Filmów Fabularnych

Wrocław. Miłośnicy zwierząt interweniowali ws. suczki american bully. "Wygląda jak wrak"

American Bully to rasa psów powstała w latach 80. XX wieku. Do stworzenia Bully wykorzystano co najmniej pięć innych ras, a główną był Amerykański Pit Bull Terrier. Wrocławska Ekostraż ma za sobą interwencję w sprawie suczki tej rasy. Jak podają aktywiści, zwierzę latami było wykorzystywane w hodowli do rozmnażania. Szczeniaki sprzedaje się w bardzo atrakcyjnych dla sprzedawcy cenach. Psa oddano dalej, gdy przestał się sprawdzać. Suczka jest w fatalnym stanie, cierpi na wiele schorzeń. Wolontariusze Ekostraży przypominają, że w praktyce przedstawiciele tej rasy to psy "dobrze zbudowane, z pięknie rozwiniętą tkanką mięśniową, która jest narzędziem okazywania przez nie radości życia całemu światu".

- To smutny, obleczony zaniedbaną i poranioną skórą szkielet psa. Próżno szukać na jej umęczonym cierpieniem pyszczku z zapadniętymi oczami choćby odrobiny bullowej radości bycia - mówi Dawid Karaś z zarządu Ekostraży, cytowany tvn24.pl. Widok, jaki zastali aktywiści podczas interwencji, był przerażający. Suczka była na stole, wręcz błagała o jedzenie. Podstawą jej diety miały być... zupki chińskie. Dwa tygodnie przez interwencją suczka urodziła martwe szczenięta.

Weterynarz badający psa stwierdził m.in. zanik mięśni, zaniedbaną sierść, anemię, poranione łapki, a także choroby oczy i uszy. Choć suczka była głodzona, jedzenie przyjmuje z ogromnym trudem. - Wygląda jak wrak - obrazuje sytuację Dawid Karaś i dodaje, że "w fatalnym stanie ma układ pokarmowy oraz rozrodczy". - Prawie na pewno, żeby przeżyć, będzie wymagała chirurgicznego otwarcia jamy brzusznej - dodaje.

