Z Odry wyłowiono ciało mężczyzny. To zaginiony 24-letni Bartosz

Jest ruina, ma być perełka. Tak się zmieni Port Miejski we Wrocławiu

Wyszedł z klubu, do domu już nie dotarł. Trwają poszukiwania 24-letniego Bartosza

dramat we wrocławiu

Dwóch strażaków z psami i lekarka gotowi do wyjazdu do Turcji

Doszczętni zniszczony budynek zyskał nowy blask

– Żłobek został dwukrotnie zalany w czasie powodzi, dlatego remont, a właściwie kompletna przebudowa, były koniecznością. Prace trwały 15 miesięcy i pochłonęły 11 mln zł. Zastosowaliśmy tutaj wiele nowoczesnych, ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. W budynku przebudowano wejście główne oraz tarasy. Przeprowadzono kapitalny remont z termomodernizacją. Budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W salach dzieci, jadalni i kuchni zamontowano klimatyzację. Są kamery w korytarzach i sufity akustyczne, dzięki czemu w całym budynku jest ciszej.

– Jest wiele udogodnień dla dzieci i ich opiekunów. Wybudowane zostały trzy place zabaw ze specjalną, gumową nawierzchnią EPDM. Są także nowe ławki, kosze na śmieci i ogrodzenie. Pojawił się również ogród deszczowy wraz ze zbiornikiem, a na dachu budynku stanęły panele fotowoltaiczne – opowiada Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu urzędu miasta.

i Autor: materiały prasowe Super nowoczesny żłobek powstał we Wrocławiu

Ciocie do żłobka poszukiwane

Rekrutacja do wrocławskich żłobków prowadzona jest w trybie ciągłym. W Żłobku nr 5 są jeszcze wolne miejsca. Przebywa tu już setka maluchów w wieku od 20 tygodni do 32 miesięcy. Opiekuje się nimi 18 profesjonalnych pracowniczek.

Żłobki we Wrocławiu

W sumie przez cztery ostatnie lata na budowę remonty istniejących żłobków Wrocław wydał blisko 45 mln zł. Niezmienne od 2011 r. nasze miasto jest liderem w dostępności do miejsc opieki (60 proc. - dostępność do opieki dla dzieci w wieku od 20. tygodnia do 3. roku życia). Miasto dysponuje 6391 miejscami, z których wolnych jest 219.

i Autor: materiały prasowe Super nowoczesny żłobek powstał we Wrocławiu

Koszt utrzymania dziecka we Wrocławskim Zespole Żłobków wynosi średnio 2140,86 zł miesięcznie. Rodzice ponoszą dwie opłaty – za pobyt i za wyżywienie – to ok. 796-817 zł. Resztę dopłaca miasto.

i Autor: materiały prasowe Super nowoczesny żłobek powstał we Wrocławiu

Artykuł Sponsorowany