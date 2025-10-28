13-latek doprowadził do pożaru pod Legnicą. Straty oszacowano na 125 tys. zł! Tak się tłumaczył

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-28 8:37

Miał „podpalić i zaraz zgasić” ogień - tak się tłumaczył 13-latek, który doprowadził do pożaru ponad 850 balotów siana w Kunicach pod Legnicą. Chłopiec doprowadził do strat sięgających 125 tys. zł, dlatego jego zachowaniem zajmie się teraz sądu rodzinnego i nieletnich. 13-latkowi może teraz grozić m.in. umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i obowiązek naprawienia szkody.

13-latek wywołał pożar pod Legnicą.

i

Autor: KMP w Legnicy/ Materiały prasowe
  • 13-latek z Kunic pod Legnicą spowodował pożar, który doprowadził do strat w wysokości 125 tys. zł.
  • Spłonęło ponad 850 bel siana, należących do okolicznych mieszkańców, co wywołało znaczne zniszczenia.
  • Chłopiec przyznał, że chciał tylko "podpalić i zaraz zgasić", ale ogień wymknął się spod kontroli.
  • Jakie konsekwencje czekają nieletniego podpalacza?

13-latek spowodował pożar pod Legnicą. Straty sięgają 125 tys. zł

Aż 125 tys. zł wyniosły straty w wyniku pożaru w Kunicach pod Legnicą, do którego doprowadził 13-latek. Do zdarzenia doszło 5 października br., ale mundurowi poinformowali o wszystkim dopiero w poniedziałek, 27 października. 

Z ustaleń policjantów wynika, że ogień pojawił się na terenie, gdzie składowane były baloty siana przykryte plandekami. W wyniku pożaru spłonęło ponad 850 balotów siana, a wstępnie oszacowane straty wyniosły ponad 125 tys. złotych. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, powodując znaczne zniszczenia i zagrożenie dla mienia należącego do okolicznych mieszkańców - przekazała kom. Jagoda Ekiert, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. 

Zatrzymany przez policjantów następnego dnia i zapytany o powód spowodowania pożaru chłopiec powiedział, że chciał tylko „podpalić i zaraz zgasić” ogień, ale płomienie wymknęły się spod kontroli. Materiały dowodowe zgromadzone w tej sprawie zostaną teraz przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszym losie chłopca. Za doprowadzenie do pożaru grozi mu m.in.:

  • nadzór kuratora;
  • umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
  • obowiązek naprawienia szkody.

Jak przekazała policja, spalone wskutek pożaru siano należało do okolicznych mieszkańców.

Strażacy walczyli z pożarem śmieciarki. Tego nie było w scenariuszu ćwiczeń!

Polecany artykuł:

W mieszkaniu trwała reanimacja, ratownicy nie mogli dojechać! Lawina komentarzy…
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA LEGNICA
POŻAR