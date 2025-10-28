13-latek z Kunic pod Legnicą spowodował pożar, który doprowadził do strat w wysokości 125 tys. zł.

Spłonęło ponad 850 bel siana, należących do okolicznych mieszkańców, co wywołało znaczne zniszczenia.

Chłopiec przyznał, że chciał tylko "podpalić i zaraz zgasić", ale ogień wymknął się spod kontroli.

Jakie konsekwencje czekają nieletniego podpalacza?

13-latek spowodował pożar pod Legnicą. Straty sięgają 125 tys. zł

Aż 125 tys. zł wyniosły straty w wyniku pożaru w Kunicach pod Legnicą, do którego doprowadził 13-latek. Do zdarzenia doszło 5 października br., ale mundurowi poinformowali o wszystkim dopiero w poniedziałek, 27 października.

- Z ustaleń policjantów wynika, że ogień pojawił się na terenie, gdzie składowane były baloty siana przykryte plandekami. W wyniku pożaru spłonęło ponad 850 balotów siana, a wstępnie oszacowane straty wyniosły ponad 125 tys. złotych. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, powodując znaczne zniszczenia i zagrożenie dla mienia należącego do okolicznych mieszkańców - przekazała kom. Jagoda Ekiert, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Zatrzymany przez policjantów następnego dnia i zapytany o powód spowodowania pożaru chłopiec powiedział, że chciał tylko „podpalić i zaraz zgasić” ogień, ale płomienie wymknęły się spod kontroli. Materiały dowodowe zgromadzone w tej sprawie zostaną teraz przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszym losie chłopca. Za doprowadzenie do pożaru grozi mu m.in.:

nadzór kuratora;

umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;

obowiązek naprawienia szkody.

Jak przekazała policja, spalone wskutek pożaru siano należało do okolicznych mieszkańców.