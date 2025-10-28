To najwyższe drzewo w Polsce. Ma wysokość 20-piętrowego budynku!

Ma 120 lat, dorównuje wysokością 20-piętrowemu wieżowcowi i wciąż rośnie, a gdyby stanęło w centrum miasta, górowałoby nad większością budynków! Najwyższe drzewo w Polsce zaskakuje swoją wielkością - to prawdziwy gigant wśród polskich lasów. Olbrzym znajduje się w woj. dolnośląskim.

wysokie drzewa

i

Autor: El_images/ Shutterstock
Polskie drzewa i lasy – zielony fundament naszego krajobrazu

Polska jest krajem, w którym lasy zajmują znaczącą część powierzchni. Według najnowszych danych z 2024 roku, grunty leśne w Polsce zajmują około 9488,8 tys. ha, w tym lasy zajmują obszar 9289,0 tys. ha i stanowią 29,6% powierzchni kraju.

To oznacza, że niemal co trzeci fragment naszego kraju pokryty jest drzewami, co stawia Polskę w europejskiej czołówce pod względem powierzchni leśnej. Choć udział lasów systematycznie się powiększa, to nadal celem jest zwiększenie tego wskaźnika do około 33% do roku 2050 w ramach krajowych planów zalesieniowych.

Co ciekawe, wśród milionów drzew rosnących w naszym kraju kryją się też prawdziwe perełki – drzewa wyjątkowe, starsze, grubsze lub wyższe od innych. Jedno z nich zapisało się w historii polskiej przyrody jako rekordzista, który przerósł wszystkie inne.

Najwyższe drzewo w Polsce. Poznajcie olbrzyma naszych lasów

W polskich lasach nie brakuje imponujących okazów, ale ten jeden zasługuje na szczególną uwagę. Rekordowe drzewo rośnie na Dolnym Śląsku na terenie Nadleśnictwa Bardo i według pomiarów z 2021 roku osiąga wysokość 59,4 metra, czyli tyle, co 20-piętrowy budynek. Szacuje się, że ma około 120 lat, a więc pamięta jeszcze czasy, gdy w Polsce dopiero zaczynano prowadzić nowoczesną gospodarkę leśną.

Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) to drzewo iglaste pochodzące z zachodnich rejonów Ameryki Północnej. Charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu i imponującą wysokością – w naturalnych warunkach może osiągać nawet 100 metrów. Wyróżnia się wąską, stożkowatą koroną i miękkimi, zielonymi igłami, które wyrastają pojedynczo na krótkopędach. Daglezje są odporne na choroby i niektóre niekorzystne warunki klimatyczne, co czyni je popularnym gatunkiem w lasach gospodarczych w Europie, w tym w Polsce. Drzewa te mają długowieczną naturę – mogą żyć kilkaset lat.

