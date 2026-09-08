Sutener z Ukrainy ukrywał się w Polsce. Dopadli go dolnośląscy „Łowcy Głów”

Sutener z 7-letnim wyrokiem ukrywał się na Dolnym Śląsku

Myślał, że uda mu się przechytrzyć wymiar sprawiedliwości. Obywatel Ukrainy, skazany we Włoszech na 7 lat więzienia, postanowił uciec i rozpocząć nowe życie w Polsce. Mężczyzna należał do zorganizowanej, zbrojnej grupy przestępczej. Jego plan na uniknięcie kary spalił na panewce, gdy sprawą zajęli się dolnośląscy "łowcy głów". Mężczyzna został zatrzymany.

Jak informuje asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, działania były niezwykle dynamiczne.

- Ukrywał się na terenie Dolnego Śląska przed włoskimi organami ścigania. Mężczyzna był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, której działalność opierała się na nielegalnej migracji i sutenerstwie, m.in. na terenie Włoch. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości skazał mężczyznę na karę 7 lat pozbawienia wolności, jednak on postanowił jej uniknąć, a za miejsce ukrywania wybrał Polskę. Dynamiczne działania, które trwały kilka dni pozwoliły namierzyć poszukiwanego. W chwili zatrzymania był całkowicie zaskoczony

- informuje asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Wakacje nad morzem brutalnie przerwane

To nie jedyny groźny przestępca, który w ostatnim czasie wpadł w ręce dolnośląskich policjantów. Kolejnym poszukiwanym był Polak, który specjalizował się w kradzieżach luksusowych kamperów na terenie Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, a jego namierzeniem zajęli się funkcjonariusze z Wrocławia. Okazało się, że złodziej postanowił zafundować sobie wakacje w jednej z nadmorskich miejscowości.

- Innym poszukiwanym był obywatel Polski, który w ramach zorganizowanej grupy przestępczej dokonywał kradzieży pojazdów typu kamper na terenie Niemiec. Pojazdy o wartości niemniejszej niż 30 tys. euro trafiały do Polski. Niemieckie organy ścigania wydały za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Sprawa jego namierzenia trafiła do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia. Kilka tygodni działań pozwoliły namierzyć „kryjówkę” poszukiwanego w jednej z nadmorskich miejscowości. Jego wakacje zostały skrócone i czeka teraz na przekazanie stronie niemieckiej

- przekazał policjant.

Tak działają policyjni "łowcy głów"

Skuteczność dolnośląskich policjantów to w dużej mierze efekt współpracy międzynarodowej. Funkcjonariusze nie tylko zatrzymują w Polsce przestępców poszukiwanych przez inne kraje, ale także sami korzystają z pomocy zagranicznych służb, gdy trop prowadzi poza granice naszego kraju. Kluczową rolę odgrywa tu sieć ENFAST, czyli Europejska Sieć Poszukiwań Celowych.

Dobrym przykładem takiej kooperacji była sprawa obywatela Holandii, podejrzanego o zabójstwo we Wrocławiu.

- Przykładem współpracy między dolnośląskimi policjantami, a kolegami z zagranicy była sprawa poszukiwań obywatela Holandii, który podejrzany był o dokonanie w kwietniu 2026 r. zabójstwa na terenie miasta Wrocław. Po wytypowaniu sprawcy przez policjantów z Wrocławia został wydany za nim list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Jego poszukiwaniami zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP Wrocław. Już w pierwszej fazie poszukiwań ustalono, iż mężczyzna zbiegł do Belgii. Ścisła współpraca z belgijskimi „poszukiwaczami”, która prowadzona była kanałem ENFAST, pozwoliła na zatrzymanie mężczyzny i ściągnięcie go do Polski

- przekazuje asp. szt. Łukasz Dutkowiak.