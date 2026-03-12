Światowe media piszą o śmierci Magdaleny Majtyki! Mówią o tajemnicy

31

Zagraniczne media informują o tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki. O tragedii w Polsce robi się głośno na świecie

Zagadkowa śmierć Magdaleny Majtyki to jeden z najgłośniejszych tematów w polskich mediach. Zaginięcie aktorki znanej z takich seriali, jak "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość", a potem odnalezienie jej ciała i uszkodzonego samochodu w lesie na Dolnym Śląsku wciąż owiane jest tajemnicą. Sprawa jest na tyle intrygująca i nietypowa, że zajmują się nią już także media za granicą. Artykuły na temat śmierci polskiej aktorki znalazły się między innymi na brytyjskich portalach Daily Star, Daily Express czy The Sun. "Tajemnica: 42-letnia gwiazda telenoweli została znaleziona martwa w lesie niedaleko swojego samochodu po tym, jak „poszła spotkać się ze starą przyjaciółką”" - brzmi tytuł tekstu w "The Sun". "Uwielbiana gwiazda telenoweli znaleziona martwa w lesie kilka dni po tym, jak wyskoczyła na spotkanie z przyjaciółką" - tytułuje artykuł dziennikarz Daily Star. Co dziennikarze za granicą piszą o tej coraz głośniejszej sprawie?

"Uważa się, że funkcjonariusze zbagatelizowali obrażenia odniesione w wypadku jako przyczynę śmierci"

Brytyjczycy podkreślają, że wątek związany z możliwym wypadkiem drogowym mógł nie zostać wystarczająco zbadany. "Jej opuszczony Opel Corsa został zauważony na odludnej drodze prowadzącej do gęstego lasu w pobliżu Biskupic Oławskich w południowej Polsce. Najwyraźniej samochód uderzył w drzewo i został porzucony. Zaledwie 24 godziny później ciało Majtyki znaleziono około 200 metrów dalej w lesie. Uważa się, że funkcjonariusze zbagatelizowali obrażenia odniesione w wypadku jako przyczynę śmierci, donosi „Express”" - czytamy w "Daily Star", powołującym się na brytyjski "Express". "Gwiazda telenoweli znaleziona martwa w lesie w tajemniczych okolicznościach po tym, jak „poszła spotkać się ze starą przyjaciółką” - podkreśla "The Sun". "Jej śmierć wstrząsnęła polskim światem rozrywki. Majtyka była najbardziej znana z ról w popularnych polskich operach mydlanych „Na Wspólnej” i „Pierwsza miłość”. Śledztwo policyjne w sprawie jej tajemniczej śmierci wciąż trwa" - dodają dziennikarze z Wysp.

Zaginięcie i śmierć Magdaleny Majtyki. Co się wydarzyło?

Ciało 41-letniej aktorki Magdaleny Majtyki odnaleziono 6 marca w lesie w Biskupicach Oławskich, około 200 metrów od jej samochodu. Opel Corsa był lekko uszkodzony, miał naderwany zderzak. Zaginięcie kobiety zgłosił dzień wcześniej jej mąż. Przyczyna śmierci nie została nadal wyjaśniona. Na ciele nie było widocznych obrażeń, także sekcja zwłok nie wykazała urazów. Prokuratura zleciła badania toksykologiczne i histologiczne, wyniki będą znane za dwa miesiące. Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, ale według śledczych brak dowodów na udział osób trzecich w sprawie. Magdalena Majtyka była aktorką serialową i teatralną, ale też tancerką i kaskaderką. Grała m.in. Jagodę w “Na Wspólnej”.

Beloved soap star found dead in forest days after disappearing to meet friendhttps://t.co/eKizPkr2yr pic.twitter.com/1iHNXp1W19— Daily Star (@dailystar) March 11, 2026

Quiz. Czy rozpoznasz dolnośląskie miasta na zdjęciach satelitarnych? Test dla spostrzegawczych Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. To miasto musicie kojarzyć. To oczywiście: Legnica Wrocław Kłodzko Następne pytanie