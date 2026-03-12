Sytuacja miała miejsce pod koniec sierpnia ubiegłego roku, jednak mimo intensywnych działań służb, napastnik do tej pory nie usłyszał zarzutów. Policja zdecydowała się na publikację nagrania z monitoringu dopiero teraz, mając nadzieję, że internauci pomogą w odnalezieniu napastnika.

Jak informują funkcjonariusze wrocławskiej policji, mężczyzna z niepełnosprawnością został zaatakowany bez żadnego powodu. Agresor nie poprzestał na jednej ofierze.

- 27 sierpnia 2025 r. na przystanku autobusowym Partyzantów przy ul. Dembowskiego doszło do naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej dni 7 poprzez uderzenie pięścią w twarz oraz kopnięcie. Sprawca zaatakował bez powodu mężczyznę z niepełnosprawnością, który oczekiwał na autobus po czym kopnął również inną osobę przebywającą na przystanku powodując jej przewrócenie

- przekazała asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Śledczy przez wiele miesięcy prowadzili intensywne działania, by namierzyć i zatrzymać agresora. Niestety, dotychczasowe metody nie przyniosły rezultatu. Publikacja nagrania z monitoringu to ostatnia deska ratunku i apel do mieszkańców o pomoc w identyfikacji mężczyzny.

- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń, w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu

- przekazuje policjantka.

Rysopis poszukiwanego mężczyzny

Policja udostępniła szczegółowy opis wyglądu i ubioru poszukiwanego z dnia zdarzenia. Każdy, kto rozpoznaje tę osobę, proszony jest o kontakt.

Sprawca ataku miał na sobie:

czarną koszulkę i czapkę z daszkiem, spodenki

ciemny plecak

w ręku trzymał torbę koloru czerwonego

poruszał się rowerem

Rozpoznajesz go? Policja gwarantuje anonimowość

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa dla sprawy. Osobom, które zdecydują się pomóc, zapewniona jest pełna anonimowość.

- Wizerunek osoby zarejestrowany przez kamerę monitoringu może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem. W przypadku rozpoznania mężczyzny na zdjęciu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście pod nr tel. : 47 87143-58, 47 87 132 90 bądź najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość

- przekazała asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.