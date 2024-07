Synoptyk IMGW o pogodzie po weekendzie. Na takie wieści czekali Polacy [Prognoza na 15.07.2024]

Ich mama została zabita, ich tata przyznał się do zbrodni. Co się stanie z dziećmi 38-letniej Oli?

Prognoza IMGW. Pogoda na poniedziałek, 15.07.2024. Gdzie będą burze i deszcz?

Przez pierwszą część nocy z niedzieli na poniedziałek (14/15 lipca) na południowym wschodzie pozostaną nadal burze, choć z upływem czasu powinny słabnąć. IMGW prognozuje opady deszczu ok. 15-20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Na pozostałym obszarze kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu. - Tam, gdzie te opady ustaną, może pojawić się lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do około 300 m - powiedziała w rozmowie z PAP Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na południowym wschodzie Polski wystąpi tzw. noc tropikalna temperatura wyniesie ok. 20 stopni Celsjusza. - Natomiast im bardziej będziemy się przemieszczać w kierunku zachodnim, tym temperatury niższe - dodała Dąbrowska. Najniższa temperatura prognozowana tej nocy to 13-14 stopni na całym północnym zachodzie kraju. Wiatr poza burzami z kierunków wschodnich, słaby.

Prognoza IMGW. Pogoda na poniedziałek, 15.07.2024. Groźne burze w odwrocie

- W poniedziałek będziemy mieć poprawę pogody - powiedziała Dąbrowska i dodała, że mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze na południu kraju, pomorzu wschodnim i Warmii. Podczas burz na południowym wschodzie prognozuje się opady od 15 do 40 mm. Najwięcej deszczu ma spaść w Bieszczadach. Na północy do 10 mm opadów. Wiatr podczas burz w porywach do 80-85 km/h.

Na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Na południowym wschodzie wciąż upalnie, tam termometry wskażą 31 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze ok. 28 stopni. Dużo chłodniej nad samym morzem chłodniej, tam temperatura w granicach 19-24 stopni Celsjusza. Wiatr zmienny, poza burzami na ogół słaby, w strefie nadmorskiej umiarkowany.

Co z pogodą w kolejnych dniach? Temperatury nadal będą wysokie, szczególnie upalny ma być wtorek (16 lipca). Od upału odetchnąć mamy dopiero po 20 lipca.

Przed nami kolejny🌡️ gorący i upalny tydzień. Najgroźniejsze burze⛈️ wystąpić mają we wtorek. Choć to odległy termin jak na dużą sprawdzalność, to wg dzisiejszych prognoz💻 średnioterminowych ECMWF i GFS, w trzeciej dekadzie lipca odetchniemy📉 od upału.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/IEY8MDMnk2— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) July 14, 2024