Szedł środkiem jezdni. O krok od tragedii pod Kluczborkiem

Pieszy potrącony na trasie Kluczbork–Kuniów. Szedł środkiem jezdni, został poważnie ranny

We wtorkowe popołudnie, tuż po godzinie 17, na drodze między Kluczborkiem a Kuniowem doszło do poważnego wypadku. 36-letnia kierująca seatem potrąciła 38-letniego mężczyznę idącego… środkiem jezdni. Bez odblasków, w warunkach pogarszającej się widoczności. Szczęście w nieszczęściu sprawiło, że jako pierwszy na miejsce dramatu natknął się st. post. Szymon Parkitny z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, który wracał do domu po służbie. Zabezpieczył poszkodowanego, rozpoczął udzielanie pierwszej pomocy i polecił kierującej, by natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy. W takich chwilach liczą się sekundy. Ratownicy medyczni rozważali użycie śmigłowca LPR, ale ostatecznie pieszego, z urazem głowy i tułowia, przewieziono karetką do szpitala w Oleśnie. Policja nie ma wątpliwości: mężczyzna nie miał na sobie żadnych elementów odblaskowych. Szarówka, ciemna odzież, a do tego poruszanie się środkiem jezdni — to proszenie się o tragedię. Kierująca seatem była trzeźwa. Pieszemu zlecono pobranie krwi.

ZOBACZ TEŻ: Odblaski ratują życie! Jak ich używać, jakie akcesoria warto kupić?

"O zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierowcę z odległości około 20 - 30 metrów. Osobę wyposażoną w elementy odblaskowe widać z odległości 150 metrów"

Policjanci niestrudzenie apelują do pieszych o noszenie odblasków. Jak pokazują takie sytuacje, rezygnacja z nich w pewnych sytuacjach może zakończyć się fatalnie. "Przypominamy i apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz o noszenie elementów odblaskowych przez pieszych. Pamiętajmy - odblaski ratują nasze życie! Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 20 - 30 metrów. Osobę wyposażoną w elementy odblaskowe widać z odległości 150 metrów. Wielu tragedii dałoby się uniknąć, gdyby ich uczestnicy nosili elementy odblaskowe. Dbajmy o własne życie" - piszą dolnośląscy policjanci na swojej stronie internetowej.

Sonda Nosisz odblaski po zmroku? Tak, zawsze Nie, nigdy Tylko czasami